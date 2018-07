La gendarmerie entre dans l’ère numérique

Un service simple d’accès et ouvert tous les jours à toutes les heures : la gendarmerie a mis en place une brigade numérique. Implantée à Rennes, en métropole, elle est compétente pour recevoir les différentes sollicitations de toute la France et des territoires ultra-marins. Objectif : favoriser, via le numérique, le contact avec la population.



Cette brigade se compose de 20 gendarmes. Elle fonctionne 24 heure sur 24 et sept jours sur sept. Le citoyen peut, depuis l’appareil de son choix, contacter en permanence la gendarmerie. Un opérateur de la gendarmerie évalue la demande et propose soit une assistance en ligne, soit un rendez-vous avec un gendarme dans le lieu de son choix. En complément, ces mêmes usagers peuvent accéder à un centre d’aide (type FAQ) qui leur permet de rechercher, en autonomie, des réponses à des questions d’ordre général.



Cette plateforme ne peut traiter les urgences. Le public doit continuer de passer les numéros connus : 17 pour police/gendarmerie et 18 pour les pompiers.