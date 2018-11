La fréquentation touristique a progressé de 3.4% en 2017

Les effectifs de la clientèle accueillie en hébergement flottant baissent de 6,2 % alors que les effectifs terrestres non marchands progressent fortement de 12,3 %.Les indicateurs de gestion de l’hôtellerie internationale s’améliorent avec une augmentation du revenu moyen par chambre et du revenu par chambre disponible.Le nombre de passagers débarqués à l’aéroport de Tahiti Faa’a augmente de 2,2 % en un an. Le taux de remplissage des vols réguliers internationaux s’établit à 80,4 %, en hausse de 0,2 %. Le nombre de passagers sur les vols domestiques (intra-Polynésie française) progresse de 6,2 %.Retrouvez la publication de l'ISPF en intégralité en cliquant ICI