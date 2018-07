La fondation la France s’engage lance un concours Outre-mer

avoir son siège social dans l’un des territoires de l’Outre-mer ;

être soit une association, soit une fondation, soit un fonds de dotation, soit une entreprise de l’économie sociale et solidaire telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et être labellisée ESUS ;

avoir été constituée en structure depuis 2 ans au moins ;

disposer d’un budget annuel supérieur ou égal à cinquante mille euros (50 000 €) ;

le projet d’essaimage doit se dérouler majoritairement dans les Outre-mer.

Pour ce concours Outre-mer, la fondation la France s’engage offre une dotation de 100 000 francs versée sur trois ans et un accompagnement adapté au changement d’échelle. "La Fondation est un effet de levier pour des porteurs de projet innovant et répondant à des problèmes sociaux."Les projets doivent s’inscrire dans le champ de l’éducation, de la culture, de la solidarité, de l’écologie, de la santé ou de la citoyenneté. Ces actions doivent par ailleurs s’intégrer dans le cadre des Objectifs de développement durable fixés par l’Organisation des Nations-Unies.Le concours est ouvert depuis le 10 octobre. Les candidats ont jusqu’au 15 octobre pour déposer leur dossier.Les lauréats vont bénéficier de l’appui d’une communauté d’experts et de mécénat de compétences. La remise des prix aura lieu en février 2019 à Paris.Le concours s’adresse aux structures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :