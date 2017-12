La drôle de demande en mariage reçu par Iris Mittenaere

L’ancienne reine de beauté, durant son règne, a révélé avoir eu une proposition d’union avec un riche Tunisien, dont l’identité n’a pas été dévoilée. Il avait même envoyé à son attachée de presse les papiers de mariage, raconte-elle à Télé Loisirs.



« Mon attachée de presse m’a fait part de cette proposition en riant. Il avait envoyé les papiers, je n’avais plus qu’à signer ! On se serait rencontrés le jour du mariage. Il voulait même faire un film de notre histoire. Comme si ça allait me convaincre de l’épouser… », a raconté Iris Mittenaere.



Iris Mittenaere, née le 25 janvier 1993 à Lille en France, a été élue Miss France 2016 et Miss Univers 2016. Elle souhaite aujourd’hui reprendre ses études et obtenir un diplôme de chirurgie dentaire.