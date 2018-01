La demande en mariage de Michel Bourez

Rédaction web



*Ce moment où elle a dit oui

" That moment when she says yes "*. C'est avec ces mots que Michel Bourez a annoncé à ses fans qu'il a demandé Vaimiti Laurens en mariage.La photo a été partagée ce mardi soir sur la page Facebook du surfeur.Selon le commentaire qui l'accompagne, le surfeur et sa douce sont ensemble depuis neuf ans. Deux enfants sont nés de cette union.