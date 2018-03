SOCIÉTÉ

La délégation du FLNKS actuellement au fenua, reçue par Edouard Fritch

Mercredi 14 Mars 2018 à 11:15 | Lu 120 fois

NOUVELLE CALÉDONIE - Le Président Edouard Fritch et ses ministres du Développement des ressources primaires et de la Culture, ont reçu, mardi matin, à la Présidence, Daniel Goa, président de l’Union Calédonienne (UC) et porte-parole du Front de libération national kanak et socialiste

