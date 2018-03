La coupe du monde de Football ‘Russie 2018’ sur TNTV !

Le 14 juin prochain, 32 nations vont s’affronter avec un ballon rond, pendant 1 mois, dans une douzaine de stades de la grande Russie et devant quelques milliards de téléspectateurs.



Le plus grand événement sportif de la planète, la coupe du monde de Football de la FIFA, débarque en grand format sur la chaîne du Fenua.



L’équipe de France emmenée par Didier DESCHAMPS aligne un groupe bourré de talent et prometteur sur le papier. Pour les supporters des Bleus, l’idée d’un parcours aussi beau (finalistes) que lors du dernier Euro 2016, laisse planer un frisson palpable.





LE DISPOSITIF



Tahiti Nui Télévision vous propose de suivre 14 matches du mondial avec tout le dispositif mis en place par notre partenaire TF1, à savoir les journaux de la coupe du monde, les magazines d’après-matchs et les numéros spéciaux de Téléfoot.



Les directs seront assurés par les meilleurs commentateurs de TF1, dont Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.





LES MATCHS de TNTV



Le festival débutera par la cérémonie d’ouverture suivi du match d’ouverture de la coupe du monde RUSSIE – ARABIE SAOUDITE le 14 juin à Moscou.



Ensuite, TNTV diffusera LE plus gros choc de ses phases de qualification avec le duel fratricide entre le Portugal et l’Espagne. Les champions d’Europe en titre, emmenés par le quintuple ballon d’or Christiano Ronaldo ouvriront leur tournoi face à la Roja de Iniesta et Sergio Ramos.



LE premier match des bleus sera sur TNTV. Une rencontre cruciale pour l'entrée dans la compétition face à l'Australie le vendredi 15 juin à partir de 23h55.



Voici le programme complet de TNTV: