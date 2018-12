La consommation de tabac en baisse au fenua

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas et Sam Teinaore

"Ce n'est pas parce que les taxes perçues baissent qu'il ne faut pas continuer à augmenter le tabac. Nous maintenons cette taxe, et le tabac augmentera de 5% encore au 1er janvier 2019. L'objectif est atteint : on fume moins" déclare Edouard Fritch, le président de la Polynésie française. Cette augmentation progressive entend poursuivre la lutte contre le tabagisme, qui cause chaque année 194 décès en moyenne sur le territoire.Mais la partie est encore loin d’être gagnée. Selon les derniers chiffres disponibles, 41% des habitants de Polynésie fument. Et particularité locale, ils commencent très jeunes : deux tiers avant l’âge de 14 ans, avec les conséquences que cela comporte. "Plus on va commencer jeune, plus on va être dépendant rapidement, et plus ça sera difficile à l'âge adulte de s'arrêter. Et les complications vont apparaître : le cancer du poumon va apparaître 10 ans plus tôt par exemple. C'est ça la gravité en Polynésie, l'âge de début du tabagisme" dit Marie-Françoise Brugiroux.