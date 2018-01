La compétition Teahupoo Tahiti Challenge n'aura pas lieu cette année

C'est notre émission Waaaaves qui l'annonce : la compétition de Bodyboard internationale Teahupoo Tahiti Challenge ne sera pas organisée cette année. En cause : le manque de gros sponsors et de budget.Cette étape du Tour mondial de Bodyboard est inscrite au calendrier annuel de la Fédération, du 31 mars au 14 avril. Mais elle n'aura pas lieu. Elle pourrait revoir le jour en 2019 avec une formule mise en place tous les deux ans selon Waaaaves.Initialement baptisée Sparkgreen Tahiti Challenge, en 2016, la compétition était devenue Teahupoo Tahiti Challenge en 2017. Cet événement international regroupait les meilleurs bodyboardeurs mondiaux sur la vague de Teahupo'o. Elle offrait surtout la possibilité aux riders locaux de se confronter à cette élite et d'avoir une visibilité internationale grâce à la médiatisation.