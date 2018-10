La clinique Paofai sera fermée à Noël

Rédaction Web avec Laure Philiber et Brandy Tevero.

Aucun soin ne sera effectué au sein de la clinique Paofai durant la dernière semaine de décembre, et la première semaine de janvier. L’établissement ferme ses portes au public . "Le bloc opératoire date de 1984. Si nous sommes contraints de fermer pendant deux semaines en période creuse, c'est pour y réaliser des travaux importants. Travaux qui nécessitent une coupure générale de la production de la climatisation et également de l'électricité." précise Claude Drago directeur général de la clinique Paofai.Selon la direction générale, ces travaux s’inscrivent dans un processus de remise aux normes déjà engagé depuis deux ans. "En deux ans, on a fait plus que ce qui a été fait en dix. On avait la commission de sécurité sur le dos. On va revoir la ventilation des blocs opératoires. Ce sont de gros travaux. On va arrêter le soin dans la clinique. L’activité sera délocalisée à Cardella. On doit faire des maintenances préventives".137 millions ont été investis l’an dernier. 150 en 2018. Des travaux qui ont porté leurs fruits puisque la commission de sécurité vient de délivrer un avis favorable à la poursuite d’activité de la clinique. "Tout ce qui est obligatoire a été fait. Aujourd’hui, il s’agit de la maintenance lourde. La commission de sécurité vient d’émettre un avis favorable à la poursuite d’activité de la clinique. Là, on est obligés de couper la climatisation centralisée."352 panneaux solaires ont été installés. Permettant à l’établissement de produire 20% de ses besoins en énergie. Mais Paofai a également rationnalisé ses dépenses. Les urgences sont devenues un accueil médicalisé. Pour y accéder, il faut avoir consulté l’un des médecins de la clinique. Et apporter ses propres produits de soin.Toutes les interventions programmables se feront donc avant ou après la période de travaux. Pour les femmes enceintes, un partenariat a été établi avec l’autre clinique de la capitale. "Nous avons posé la question à la clinique Cardella afin de savoir si ils pouvaient accueillir les patients non programmés comme les patientes prêtes à accoucher. En accord avec eux, nos praticiens accoucheront leurs patientes à Cardella." assure Claude Drago