La championne du monde junior Vahine Fierro aux WSL Awards

L'événement permet de récompenser les meilleurs athlètes, les meilleurs heats, les meilleures vagues et les meilleures manoeuvres de l'année 2017. La Polynésienne, championne du monde junior, s'est exprimée devant les meilleurs surfeurs de la planète.Sur les réseaux sociaux, la jeune femme originaire de Huahine a partagé quelques photos et publié ce message : "Si fière de l'influence et de l'importance des femmes. Il n'y a pas meilleur endroit pour célébrer cette journée que l'événement de la WSL : pouvoir non seulement regarder les femmes les plus fortes et les plus belles du monde du suf, mais aussi les rejoindre avec un trophée et faire un discours devant celles qui m'inspirent. C'est une nuit incroyable dont je me souviendrais toujours." Le 10 janvier dernier, Vahine Fierro a remporté le titre pour sa première participation aux mondiaux.