La championne de windsurf Mathilde Zampieri attaquée par des internautes

Manon Della-Maggiora

Sur son compte Instagram, d'où provient le cliché partagé par World of Windsurf, Mathilde publie des photos de paysages, des photos d'elle en session de windsurf ou avec ses amis, en interview... Rien de vraiment suggestif et rien de bien différent des autres riders. Mathilde lance un message : "La tenue d’une femme ne devrait en aucun cas remettre en cause ses performances sportives, et ce n’est pas parce que je ride en maillot de bain que je suis pour autant un pot de fleurs qui n’est là que pour faire joli sur la photo. J’ai été très énervée quand j’ai lu certains commentaires. Parfois il s’agissait même de pères de famille qui venaient me dire que mon but était "d’attirer les garçons". Je vis à Tahiti et Raiatea, je ne vais sûrement pas mettre une combinaison intégrale pour les satisfaire."La championne a reçu de nombreux soutiens sur Facebook, dont celui d'une Miss Tahiti, Vaimiti Teiefitu.Mathilde s'envole samedi pour Hawaii où elle réalisera un shooting pour une marque de planches. Elle ira ensuite au Japon pour participer à la première étape du PWA World Tour Windsurfing.Après Girl in the sea , la rideuse est également la vedette d'un second film, Meherio, du même réalisateur : l'Américain Colter Johnson. Le film documentaire sortira aux États-Unis ce mois-ci. Le film met en scène Mathilde Zampieri dans la pratique du windsurf avec la participation de la surfeuse Aelan Vaast et Vaimiti Teiefitu.