La boutique éphémère, un concept qui séduit les consommateurs et les créateurs

Rédaction web avec Sophie Guébel

Béatrice Gaud est à l’origine de ce rassemblement de créateurs. Sept au total exposent leurs créations durant 4 jours. Une boutique éphémère baptisée le Mayfly Market : "Cela leur permet de s'exprimer, présenter leurs créations. Après la boutique ferme et c'est renouvelé 2 fois par an."Apporter autre chose que les boutiques traditionnelles, voilà tout l’intérêt d’une boutique éphémère. Pour les créateurs, c’est également l’occasion de découvrir son public. La plupart vendent principalement ses créations sur internet : "Tous les créateurs qui sont là n'ont pas de boutique. On ne retrouve pas nos collections partout tout le temps. Ici c'est à peu près le seul endroit où il y a toutes mes collections réunies, explique Tiana Valencourt. C'est bien d'être entourée d'autres créateurs. Ça crée une espèce d'émulsion. Il y a de nouveaux clients. Surtout qu'ici, souvent il y a des événements. Là il y avait le défilé hier soir. C'est différent de ce qui se fait généralement à Tahiti"Bijoux, vêtements ou encore sac à main, le Mayfly market est un véritable espace d’expression pour les créateurs. Certains exposent pour la 1fois, une aubaine pour se faire connaitre : "pour moi c'est une première. C'est l'occasion de pouvoir exposer sinon je restais un peu en retrait, ça restait entre amis. Pour moi c'est un événement", se réjouit Marguerite Chauvin.Le mayfly Market a lieu deux fois par an depuis 2015. Cette année, grande nouveauté pour les passionnés de mode, elles ont accès à des éditions limitées : "Pour le consommateur, l'avantage est d'avoir l'exclusivité, découvrir les collections en avant-première parce qu'après les créateurs peuvent déposer leurs collections dans d'autres points de vente à Tahiti, détaille Béatrice. Et surtout les créateurs maintenant s'investissement dans la création de collections capsules. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont faites en éditions limitées et qui ne peuvent être trouvées que durant l'événement au MayFly."Si vous désirez trouver des cadeaux originaux pour les fêtes, vous avez encore jusqu’à vendredi. Le Mayfly Market fermera ses portes à 18 heures.