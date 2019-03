La boccia : un sport ludique, stratégique et accessible à tous

Rédaction web avec Oriano Tefau

Munis d’une gouttière en guise de rampe de lancement et d’une boule pour marquer le point, les adhérents se prennent au jeu. Le principe est ludique et à la portée de tous. "Ce sport ce joue également dans les maisons de retraite, avec les personnes âgées, car les boules ont la particularité d'être très légères et de rouler très peu, et donc, il n'y a pas à faire beaucoup d'efforts pour se lever et avoir du poids, et jeter" explique Alain Barrere, directeur technique de la Fédération polynésienne de sports adaptés et handisports.Pour permettre à tous de passer une agréable matinée, des activités ludiques dérivées de la boccia, comme le bowling adapté, ont aussi été mises en place. À force d’entrainement, le geste devenait plus précis, plus sûr. Et même l’autonomie s’améliorait : "Certains ne pourront pas avec les mains bloquer la boule et la lancer, alors ils vont le faire soit avec le menton, soit avec la tête, et ils vont lâcher la boule" précise Alain Barrere.Grace à ces rencontres de la boccia, la Fédération polynésienne de sports adaptés et handisports espère séduire de nouveaux joueurs pour promouvoir la discipline et pourquoi pas un jour voir un polynésien s’aligner aux jeux paralympiques.