La bande-annonce du film Moana (Vaiana) dévoilée

Ça y est ! La bande-annonce du film Moana a été rendue publique. La nouvelle grosse production des studios Disney devrait sortir le 30 novembre prochain en France. Et en métropole comme en Polynésie, ne cherchez pas de "Moana" à l'affiche : ce sera "Vaiana, la légende du bout du monde." Si le film d'animation, réalisé par les créateurs de La Reine des neiges, est autant attendu au fenua c'est pour une bonne raison. L'histoire de Vaiana se déroule dans le Pacifique Sud. La jeune Moana (Vaiana), l'héroïne principale, décide d’entamer ses recherches pour retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse. Au cours de cette traversée, elle va faire équipe avec son idole, le légendaire demi-dieu Maui, qui l’aidera à sillonner les océans et à accomplir un voyage épique empli d’énormes créatures marines, de mondes sous-marins à couper le souffle mais aussi de traditions fort anciennes…Dans sa version originale, c'est Dwayne Johnson qui prêtera sa voix à Maui. La voix de l'héroïne est une jeune fille de 14 ans, Auli'i Cravalho , originaire d’Oahu à Hawaii. Dans la vraie vie, elle ressemble presque trait pour trait à Moana (Vaiana)...La bande-son du film est elle aussi "made in Pacific". C'est le groupe Te Vaka qui en est l'auteur.