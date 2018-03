La banane se joint au uru pour un festival gustatif et olfactif

Depuis 2013, les organisateurs de cet événement ont cherché à faire découvrir en un même lieu les produits dérivés de l’arbre à pain. Ils souhaitent également valoriser l’ensemble du patrimoine végétal et culinaire traditionnel polynésien.



"Nous avons constaté que nous avons beaucoup de variétés de bananes, mais que nous ne les connaissons pas toujours. Nos anciens avaient répertorié 39 espèces mais aujourd'hui, le grand public ne sait pas toutes les identifier", explique Yvette Temauri, président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. "Quant au uru, d ans le Pacifique, il y en a 120 variétés. Ici, on en a 89 et on espère parvenir à toutes les importer".



Agriculteurs, cuisiniers et animateurs seront présents afin de partager leurs passions, savoir-faire, créativité et découverte gastronomique et secrets de préparation.



"Nous souhaitons inciter les Polynésiens à manger local. Mais pour qu'ils s'y mettent davantage, ils doivent connaître les produits et leurs usages. C'est aussi cela la vocation de ce festival. Les professionnels de la gastronomie sont très nombreux à participer cette année" se réjouit Yvette Temauri.



A noter aussi, que les élèves du Lycée Saint Joseph seront présents afin d’assurer les dégustations et démonstrations culinaires, des expositions seront tenues par la direction de l’agriculture (DAG), l’association Haururu ainsi que par l’association VaiHere LightCenter et des conférences viendront compléter cet événement.



Ce rendez-vous se tiendra du 15 au 17 mars, de 9h à 17h, à la Maison de la Culture.



Rédaction web avec Thierry Teamo