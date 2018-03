La baleine franche en déclin à cause de la surpêche historique

Rédaction web

En Nouvelle- Zélande, la pêche souvent abusive a commencé vers 1791. Entre 1827 et 1980, on estime que 35 000 à 41 000 spécimens ont étés tués. Aujourd'hui, il ne reste plus que deux milliers de baleines franches selon un recensement de 2009. L'espèce se reproduit à 7% par an.Si il est connu que la pêche pré-moderne a été catastrophique pour la population de baleine franche, cette étude étudie pour la première fois l'impact historique de l'homme sur l'espèce en Nouvelle-Zélande. " Une vue d'ensemble sur les conséquences de la pré-exploitation permet aussi de protéger d'éventuels changement des bases de la perception publique et des objectifs de conservation" notent les chercheurs dans leur introduction." Et ainsi alerter sur cette espèce particulière en voie d'extinction." La pêche a été si intense que l'espèce a virtuellement disparu de Nouvelle-Zélande au début du 20ème siècle (....) Aucune baleine franche du Sud n'a été vue dans les eaux néo-zélandaises pendant 35 ans ( de 1928 à 1963)" expliquent les scientifiques.L'étude complète ci-dessous.