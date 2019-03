La World Surf League revoit le format de son Championship Tour

Rédaction web

Un petit vent de changement souffle sur le circuit pro de la World Surf League. À partir du 3 avril, la compétition aura un nouveau format, et ce sont les participants des Quicksilver Pro Gold Coast et Boost Mobile Pro Gold Coast, en Australie, qui seront les premiers à l’essayer.En substance, ce nouveau format souhaite privilégier les face-à-face dès le round 3 jusqu’en finale. De plus, tous les heats man on man auront la possibilité de se chevaucher, ce qui signifie que deux manches peuvent être exécutées simultanément."Tandis que nous continuons d'évoluer et d'améliorer tous les domaines du sport, nous avons apporté d'importantes modifications au format du Championship Tour", a déclaré Sophie Goldschmidt, la directrice générale de la WSL. "Notre objectif est d'augmenter encore les performances avec une mentalité de surfer tout en engageant les fans. Nous espérons qu'aller directement dans des affrontements en face à face à partir du troisième round encouragera une concurrence plus directe tout en rendant le format plus attrayant les spectateurs."Les round 1 et 2, chez les hommes et chez les femmes, se dérouleront dorénavant entre trois surfeurs, contre quatre jusqu’alors. Les premiers et deuxièmes de chaque heat du round 1 iront directement au round 3, tandis que les troisième accèderont au round 2.Le round 1 ne sera plus éliminatoire, puisque le plus petit score aura une chance de se rattraper au round 2. C’est le round 2 qui sera la première étape éliminatoire pour le troisième du heat. Et à partir du round 3, chaque heat ne comprendra que deux compétiteurs, et seul le meilleur pourra accéder au round suivant. Ainsi de suite jusqu’en finale.