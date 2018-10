La Tefana Water Days de retour pour une 14e édition

Après le concours de pêche de la Tefana Blue Water samedi dernier, place à la 14e édition des "Tefana Water Days", le 3 novembre 2018 à Motu Ovini à partir de 8 heures.Organisé par l’association Tefana Chasse sous-marine sous l’égide de la fédération tahitienne de sports subaquatiques de compétition (FTSSC) et en partenariat avec la mairie de Faa’a, cet événement consiste au nettoyage de la baie de Vaitupa, du lagon et du littoral de Faa’a. Grâce aux nombreux volontaires, c’est plus de 6 tonnes de déchets qui ont été ramassés l’année dernière.