La Tahiti Fashion Week 2019 sur TNTV

TNTV aux couleurs de la Tahiti Fashion Week



Partenaire de l'événement, TNTV se mobilise pour faire vivre l'événement d'au plus près. Pour l'occasion, la chaîne du fenua met en place un dispositif web avec les c oulisses des soirées Moana sur Facebook, les 12 et 13 juin et la soirée Poerava retransmise en Direct web, le 14 juin à partir de 18 h 30 .



La rédaction de TNTV fera le relais dans leurs journaux télévisés de 18 h 00 et 18 h 30, et sur le site web et les réseaux sociaux.