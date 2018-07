La Tahiti Fashion Week 2018 sur TNTV

Crédit photo : Mike Leyral



Créations 100% made in Fenua, beauté et culture rythment chaque année les trois jours de défilés. Les stylistes exposent leur savoir-faire et leur créativité. Ils se créent des contacts et profitent de la renommée de l’événement pour rayonner dans le monde. La Tahiti Fashion Week, c’est également son concours de mannequin. Pour l’édition 2018, 12 jeunes filles ont été sélectionnées. Elles ont appris les techniques de base du défilé et se sont exercées. Mais c’est Hinanui Campello qui partira à Milan faire carrière dans le mannequinat avec l’agence Brave Model Management.