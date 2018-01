La Société et une partie des Tuamotu en vigilance jaune pour les orages

Après une semaine ensoleillée, le temps se gâte pour une partie de la Polynésie en ce samedi. Météo France a publié un bulletin dans lequel les prévisionnistes indiquent une vigilance météorologique en cours pour les orages.



Celle-ci concerne les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les Tuamotu ouest, centre et nord-ouest. Des averses orageuses pourraient avoir lieu entre la soirée de samedi et la journée de dimanche.



ILES SOUS LE VENT



Jusqu'à lundi soir, temps perturbé sur la majorité des îles avec au programme des nuages en nombre et accompagnés d'averses orageuses.

Vent faible à modéré d'Est-Nord-Est.

Mer peu agitée. Petites houles longues de Sud-Sud-Ouest et de Nord.



TAHITI ET MOOREA



Samedi soir, le ciel se charge avec quelques averses possibles. Dimanche et lundi, temps instable accompagné d'averses orageuses. Températures extrêmes prévues : 24 et 32 degrés Celsius.

Vent faible à modéré d'Est-Nord-Est.

Mer peu agitée. Petites houles longues de Sud-Sud-Ouest et de Nord.



MARQUISES



Dimanche et lundi, temps ensoleillé prédominant.

Vent d'Est à Est-Nord-Est modéré. Pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée sur une houle courte d'Est d'1 mètre 50 à 2 mètres.



TUAMOTU ET GAMBIER



Dimanche, sur le Nord-Ouest et Sud Tuamotu, temps instable avec des des averses à caractère orageux. Sur le Centre Tuamotu, les nuages élevés sont prédominants. Sur l'Est Tuamotu et les Gambier, temps ensoleillé prédominant.

Vent modéré de secteur Est. Rafales pouvant atteindre 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer devenant agitée. Petites houles longues de Sud-Sud-Ouest et de Nord. Houle courte d'Est autour d'1 mètre 50.



AUSTRALES



Dimanche, temps nuageux à très nuageux par nuages élevés, annonçant l'arrivée lundi d'un temps perturbé avec des averses parfois orageuses.

Vent modéré d'Est-Nord-Est. Rafales à 50 kilomètres/heure vers Rimatara et Rurutu dimanche.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d'1 mètre, entretenue dimanche après-midi par l'arrivée de nouveaux trains à 1 mètre 50.



COMPLEMENT POUR LA PECHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI



Il n'y a pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. Vent d'Est-Nord-Est 08/12 noeuds. Mer peu agitée. Petites houles longues de Sud-Sud-Ouest et de Nord.