La Société et les Tuamotu en vigilance jaune pour les fortes pluies

LES SOUS LE VENT



Temps maussade se maintenant ce week-end avec de la grisaille, des passages d'averses parfois de forte intensité et pouvant prendre un caractère orageux.

Vent assez fort de Nord-Ouest avec des rafales atteignant 70 kilomètres/heure sous grains vendredi. Il faiblit ce week-end en gardant Nord-Ouest comme direction dominante.

Mer forte avec des creux approchant les 3 mètres vendredi, puis s'atténuant aux alentours de 2 mètres ce week-end.



TAHITI ET MOOREA



Un temps gris et pluvieux perdure ce week-end. Les averses sont parfois de forte intensité et peuvent être accompagnées de grains orageux. Températures extrêmes prévues : 24 et 28 degrés Celsius.

Vent assez fort de Nord-Ouest avec des rafales atteignant 80 kilomètres/heure sous grains vendredi. Il faiblit ce week-end en gardant Nord-Ouest comme direction dominante.

Mer forte avec des creux approchant les 3 mètres vendredi, puis s'atténuant aux alentours de 2 mètres ce week-end.



MARQUISES



Temps ensoleillé ces deux jours avec toutefois quelques passages nuageux.

Vent modéré de Nord-Est.

Mer agitée avec une houle courte d'Est-Nord-Est d'1 mètre 50.



TUAMOTU ET GAMBIER



Samedi, un axe perturbé avec averses et grains se maintient entre Rangiroa et Moruroa. Ailleurs, les conditions sont bien plus clémentes, et ce malgré de nombreux nuages d'altitude vers Takaroa, et des passages nuageux bas vers Puka Puka, Tatakoto et Tureia. Dimanche, l'axe perturbé ne s'étire plus que de Hereheretue à Tematangi.

Vent modéré à assez fort de Nord à Nord-Ouest. Il est même fort avec des rafales à plus de 80 kilomètres/heure vendredi jusqu'en première partie de nuit du côté de Hereheretue, et jusqu'au petit matin samedi pour Tematangi et Moruroa. Dimanche, le vent faiblit, notamment entre Napuka et Reao où il tourne au Nord-Est.

Mer agitée à forte. Les creux pourront approcher les 4 mètres dans la nuit de vendredi à samedi de Hereheretue à Moruroa.



AUSTRALES



Samedi, les éclaircies se généralisent jusqu'à Rapa, où les nuages restent tout de même plus nombreux que sur le Nord de l'archipel. Dimanche, le soleil reste prédominant.

Ce week-end sur le Nord, vent de Sud-Est modéré à assez fort avec des pointes à 60 kilomètres/heure. Vers Rapa, vent de Sud-Est fort vendredi soir avec des rafales autour des 100 kilomètres/heure. Il faiblit samedi, mais reste assez fort avec des pointes à 70, puis passe en secteur Sud modéré à assez fort pour dimanche.

Mer forte avec des creux jusqu'à 3 mètres au Nord, et 4 mètres à Rapa. D'ici dimanche, ces derniers s'amortissent à 2 mètres 50 au Nord et 3 mètres à Rapa.





COMPLEMENT POUR LA PECHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI



Il n'y a pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. Vent 15/20 noeuds de Nord-Ouest, voire 17/22 avec rafales à 40 vendredi encore vers la Société. Il faiblit progressivement ce week-end pour avoisiner les 15 noeuds samedi, puis les 10 noeuds dimanche. Mer agitée, voire forte sur la Société avec des creux approchant les 3 mètres vendredi avant de s'atténuer aux alentours de 2 mètres ce week-end.