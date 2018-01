La Société en vigilance orange pour fortes pluies

Laure Philiber

Après avoir publié un premier bulletin où la majeure partie du pays était placé en vigilance jaune, Météo France se ravise et place finalement l'archipel de la Société (hors Mopelia) en vigilance orange pour fortes pluies.Une partie des Tuamotu et des Australes sont en vigilance jaune. Rapa, les Marquises et les Gambiers sont épargnées par cet épisode pluvieux intense.Soyez prudents et prévoyants.