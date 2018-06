La Polynésie toujours suspendue du Conseil des Jeux du Pacifique

Rédaction web

La Polynésie est toujours suspendue du Conseil des Jeux du Pacifique. Le président du Comité olympique de la Polynésie française (COPF), Louis Provost, est aux Samoa depuis le 16 juin. Selon nos confrères de Radio 1, il n’a pas obtenu la levée de la suspension de Tahiti même si "progrès vers la réintégration" ont été faits.Selon des propos du directeur du Conseil des Jeux Michael Pavitt rapportés sur le site insidethegames.biz , il reste deux conditions à satisfaire avant une éventuelle réintégration :- "un engagement fort du gouvernement polynésien en faveur de l’autonomie et l’indépendance du COPF"- la résolution des conflits au sein des disciplines de la boxe et du rugbyC'est cette deuxième condition qui risque d'être la plus difficile à satisfaire. "Il y a deux fédérations nationales, l’une soutenue par le gouvernement et l’autre soutenue par les fédérations internationales de boxe et de rugby. Nous avons demandé au COPF de nous présenter une feuille de route pour résoudre ce problème d’affiliation afin que les athlètes de ces sports puissent participer aux Jeux du Pacifique aux Samoa l’année prochaine. Nous avons eu une lettre disant que ces conflits seront résolus, mais nous avons besoin de plus de détails quant à la façon dont cela se déroulera", a indiqué Andrew Minogue.Les prochains Jeux du Pacifique sont prévus à Apia, aux Samoa, en juillet 2019.