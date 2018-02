La Polynésie se prépare à reconquérir le record du monde de ukulele

Au travail pendant la pose, en groupe le soir, seul devant sa télé... vous êtes nombreux à répéter assidument pour la tentative de record qui se déroulera le 24 février au stade Pater.Mais la mobilisation ne se passe pas que du côté des joueurs. 200 chaperons sont en train de se former. Ils devront rendre des comptes au Guinness pour faire valider le record. Ils encadreront des groupes de 50 joueurs et s'assureront que les conditions sont respectées.Les organisateurs recherchent aussi des bénévoles pour l'accueil, la distribution de bracelets, de bouteilles d'eau...Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre page spéciale. Cliquez ICI Le 24 février, le rendez-vous est donné à 13 heures au stade Pater. Pensez à venir en tenue locale, avec de l'eau et une protection solaire.