La Polynésie se mobilise pour la journée internationale contre les violences faites au femmes

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l'Université de la Polynésie française (UPF) organise une conférence débat : "La lutte contre les violences faites aux femmes, en parler, comprendre et agir", à partir de la projection de courts métrages sur la violence conjugale, le jeudi 22 novembre à 18h15 en amphi A1.L'entrée est libre et ouverte à tous, sous réserve de places disponibles.Les débats seront animés par des acteurs majeurs de la lutte contre ces violences sur le territoire et des personnalités œuvrant de manière générale pour l’égalité entre les femmes et les hommes telles que l’association Soroptimist, Vahine O’rama ou encore l’association polyvalente d’actions judiciaires de Polynésie. Dans un espace de libre parole, seront notamment abordées les questions de la prévention de ces violences, de la prise en charge des victimes et des collaborations à l’œuvre dans l’accompagnement et le soutien des victimes sur le territoire.