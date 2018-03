La Polynésie rend hommage à Arnaud Beltrame

Rédaction web avec communiqué

Au lendemain de l’hommage rendu dans la cour des Invalides par le Président de la République, le Haut-Commissaire René Bidal et le Commandant la gendarmerie de la Polynésie Française, le Colonel Frédéric BOUDIER ont mené ce jeudi matin une cérémonie en hommage rendu au Colonel Arnaud Beltrame, mort dans un acte héroïque lors de la prise d’otages du Super U à Trèbes, en France. Cérémonie à laquelle assistaient de nombreux gendarmes.Dans son discours, le représentant de l’Etat a salué « Des valeurs de paix, de courage, de compassion, de solidarité et d’espérance. Dans une existence d’homme ou de femme, ces valeurs sont des forces dont la vigueur a été sublimée, à chaque instant de ses 44 ans de vie, par le colonel Arnaud Beltrame. » Il ajoute « Arnaud Beltrame est ainsi allé au bout de son devoir, au bout d’une résolution fulgurante et rare : mourir pour sauver. »Des condoléances au nom des Polynésiens ont également été adressées par René Bidal aux deux familles d’Arnaud Beltrame, « la première c’est la famille de son cœur et de son sang qui a fait montre d’une grande et noble dignité, mais dont on imagine la cruelle douleur que provoque ce deuil subit et ravageur ; la seconde c’est la famille de la Gendarmerie Nationale à laquelle cet officier supérieur était indéfectiblement lié et dont on partage l’indicible peine. »René Bidal a également rendu hommage aux trois autres victimes de cet attentat, avant de prononcer une minute de silence pour Arnaud Beltrame, mais également tous les morts qu’à fait le terrorisme jusqu’à maintenant.