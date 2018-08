La Polynésie, destination de vacances des stars

Rédaction web

Nous l'écrivions dimanche, le footballeur et champion du monde Paul Pogba est au fenua. La sénatrice Lana Tetuanui a posté une photo avec la star et des touristes ont eu la chance de le croiser dans un avion pour Bora Bora.Des vacances qui ne plaisent pas à tout le monde. Les joueurs du Mondial 2018 ont été critiqués sur leur manière de fêter la victoire de la France mais pas seulement. José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United où joue Pogba, aurait bien aimé que la star du ballon rond écourte son séjour : "Les joueurs de mon équipe qui ont disputé le Mondial devraient songer à raccourcir leurs vacances pour aider l'équipe épuisée et préparer la saison de Premier League", a-t-il lâché, cité par 20 minutes. Le champion n'aurait pas pour l'instant prévu de rentrer plus tôt. Et s'il se repose dans un hôtel de la Perle du Pacifique, on le comprend.Et Paul Pogba n'est pas le seul à avoir choisi la Polynésie française comme destination de vacances. Selon nos confrères de Tahiti infos, la chanteuse Lady Gaga est en ce moment au Brando.D'autres people ont eux aussi opté pour Tetiaroa : le prince Albert II de Monaco, sa femme Charlène et leurs jumeaux.Aucune de ces stars n'a publié de photos de ses vacances en Polynésie, cherchant certainement du repos et de la tranquillité dans nos îles.