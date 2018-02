La Mission : de jeunes valides font des courses en fauteuil roulant... sur la route

Rédaction web avec Laure Philiber

À la Mission, un groupe de jeunes a passé une partie des vacances à dévaler les rues en fauteuils roulants… Les résidents de la Mission ont pu suivre quelques-unes des courses dans la descente d’Excelsior. Les occupants de ces chaises roulantes - empruntées à une clinique de la ville - sont des jeunes d’une douzaine d’années, valides… Des plus grands les accompagnaient en deux roues. Les routes du quartier se sont transformées en terrain de jeu, au milieu des voitures… "Quand il y a des signalements on n'y va un peu plus... Mais ces enfants on les connait. Ce sont nos enfants, les enfants de nos familles qui, à un moment donné se retrouvent entre copains au bord de la route et essaient de s'amuser comme ils peuvent. Mais enfin il y a quand même des jeux qui sont dangereux surtout sur la route. (...) Et puis il y a la mode qui fait qu'on essaie d'être en équilibre sur son vélo. Ça peut être dangereux et surtout c'est interdit", explique le directeur général des Services de Papeete, Rémy Brillant.Ce phénomène ne touche pas uniquement Papeete. Toutes les communes sont concernées par cette affluence de jeunes cyclistes et scootéristes amateurs de figures et de sensations fortes…Si à la Mission les riverains ont tenté d’intervenir sans succès, une question se pose : qu’attendent les familles de ces adolescents, pour réagir ?