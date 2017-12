La Légion étrangère ouvre un bureau au fenua

Conditions à l’engagement

Pour pouvoir prétendre à un engagement il faut réunir l’ensemble des conditions suivantes ;

- pouvoir justifier de son identité et disposer d’un passeport français en cours de validité pour au moins 8 mois ;

- être âgé de 17 ans à 40 ans non révolus (Pour les mineurs une « autorisation parentale » manuscrite et signée par les deux parents, ou le(s) tuteur(s) légal (aux) est nécessaire. Elle doit être accompagnée d’une copie signée de leur pièce d’identité) ;

- ne pas avoir de problèmes de justice en cours, avoir un casier judiciaire exempt de crimes ou de délits majeurs ;

- être célibataire ou ne pas avoir plus de deux enfants à charge ou non ;

- avoir une excellente condition physique ;

- être réellement motivé ;

- satisfaire à l’ensemble des tests et examens de sélection.