La Fraternité chrétienne organise son premier handi cross

Les enfants des 4 centres de la Fraternité chrétienne étaient réunis aujourd'hui : ceux du centre de la Mission, ceux du centre de Fare Ora et ceux des deux centres de Punaauia. Durant ce cross, il y a avait des enfants autonomes qui pouvaient marcher, d'autres en fauteuil roulant manuel, d'autres en fauteuils électriques, et des enfants en walker. C'est sous la forme d'un relais, avec 10 enfants dans chacune des 7 équipes qu'était organisé ce premier handi cross. Chaque enfant fait ainsi une partie du parcours.



"Cela montre que eux aussi peuvent participer à un cross, et cela créé une sorte de cohésion entre les 4 centres. Cela met également en valeur toutes les activités handisports qui sont faites tout au long de l'année. (...) C'est un cross qui a été réfléchi, pensé en équipe pluridisciplinaire avec les médecins, kiné etc. On a adapté le parcours en fonction des capacités de chacun" explique Célia Landré, enseignante spécialisée.