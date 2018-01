La France a un incroyable talent : place à la finale

Crédit photo : M6



13 finalistes touchent bientôt au but et tenteront de remporter la somme incroyable de 100 000 euros ! Ils proposeront un dernier numéro de deux minutes. Propulsés en finale dès les auditions, les 5 Golden Buzzer du jury et de David Ginola retrouvent les 8 autres candidats passés par l'étape « phases finales ». Tous ont une opportunité inouïe de donner un nouveau tournant à leur carrière. Et pour cette grande dernière, les compteurs sont remis à zéro. Après Salah, Junior, Alex, Echos-Liés, Axel & Alizée, Die Mobilés, Marina Kaye, Simon Heulle, Bagad de Vannes, Juliette et Charlie, et Antonio, qui deviendra le 12e vainqueur de La France a un Incroyable Talent ?