La France a un incroyable talent : les phases finales

La compétition se poursuit ! Sélectionnés à l'issue d'une première prestation éblouissante, les 40 demi-finalistes de la saison continuent de se succéder sur la scène de « La France a un incroyable talent ». Les deux premières émissions ont d'ores-et-déjà propulsé 4 artistes en finale. Mais 4 dernières places restent encore disponibles… qui des 20 derniers demi-finalistes parviendra à les décrocher ?



Révélation de l'année 2016 avec près de 300 000 albums vendus et de multiples récompenses, Amir nous fait cette semaine l'honneur de partager son expérience et son enthousiasme, en tant que 4e juré guest ! Il succède à Soprano et aura pour mission d'épauler Hélène Ségara, Éric Antoine et Kamel Ouali tout au long de l'émission. Mieux, grâce au Golden Buzzer, il pourra également qualifier à tout moment un candidat coup de coeur en finale ! Après avoir fait l'unanimité lors de leur premier passage, les candidats en compétition vont devoir redoubler d'efforts pour nous surprendre ! Ce n'est qu'à ce prix qu'ils pourront se disputer le titre d'incroyable talent ! et les 100 000 euros, lors de l'ultime émission de la saison !



Cette semaine, vous retrouverez également le meilleur des auditions à travers une multitude de magnétos inédits. Des numéros les plus spectaculaires aux plus drôles, sans oublier les moments les plus émouvants, dangereux et déjantés de l'année… vous verrez que les artistes se sont une nouvelle fois sublimé pour nous épater ! Qui rejoindra les premiers finalistes ? Qui quittera la compétition ? Qui succèdera à Antonio et repartira avec l'incroyable gain de 100 000 euros ?