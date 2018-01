La France a un incroyable talent : la demi-finale, la suite

Crédit photo : M6



Comme la semaine passée, chaque candidat aura deux minutes seulement pour présenter un numéro inédit sur scène et tenter de bluffer notre jury. En jeu, une place en finale, et la possibilité de se rapprocher un peu plus du titre d'Incroyable Talent 2017 !



Soprano est de retour comme juré guest et épaulera notre jury de choc Hélène Ségara, Éric Antoine et Kamel Ouali, tout au long de la soirée. Un choix difficile attend ces derniers qui auront la lourde tâche de désigner 3 nouveaux finalistes en fin d'émission ! Qui aura le privilège de poursuivre la compétition ? Mais aussi, tout au long de l'émission vous découvrirez cette semaine encore le meilleur des auditions à travers une nouvelle vague de magnétos inédits. Des numéros les plus drôles aux plus émouvants, en passant par les prestations les plus spectaculaires et déjantées… Vous ne manquerez rien des incroyables prestations réalisées par les 150 artistes lors de la première étape de la compétition.



Qui saura se démarquer pour rejoindre les premiers qualifiés ? Qui quittera la compétition aux portes de la finale ? Réponses au cours de cette deuxième soirée de La France a un Incroyable Talent.