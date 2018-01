La France a un incroyable talent : dernière ligne droite avant la grande finale !

Crédit photo : M6



En présence d'Amir, de retour comme juré guest cette semaine, un choix impossible attend notre jury qui devra sélectionner en fin d'émission les trois ultimes finalistes de la saison. Ils devront pour cela retenir les numéros les plus marquants parmi un total de 20 talents : 10 découverts jeudi dernier et 10 nouveaux demi-finalistes que vous retrouverez ce soir.



Qualifiés à l'issue d'un premier passage exceptionnel, ces derniers ont tous montré qu'ils avaient quelque chose de spécial. Mais seule l'excellence leur permettra de décrocher le titre tant convoité. Comme ceux passés avant eux, les dix derniers talents de ces phrases finales n'auront que deux minutes pour prouver qu'ils méritent de poursuivre la compétition. En feront-ils bon usage ? Des numéros les plus fous aux plus spectaculaires, en passant par les moments les plus drôles, effrayants ou surprenants, vous découvrirez également les derniers temps forts des auditions ! Parmi eux, le très attendu Golden Buzzer de David Ginola l'un des 13 finalistes que vous aurez l'occasion de retrouver la semaine prochaine pour le grand dénouement de la saison.

Qui décrochera une place en finale ? Qui quittera le concours dès ce soir ?