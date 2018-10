La Foire d'octobre est de retour au parc expo de Mamao

Rédaction web

Depuis maintenant deux ans, la Foire d'octobre s'est rapprochée de la ville : elle ne se déroule plus à Aorai Tini Hau à Pirae mais au parc expo de Mamao.Comme l'année dernière, les exposants seront répartis en deux thématiques distinctes :un pavillon "100% shopping" et un pavillon "Habitat". Ce dernier sera beaucoup plus grand pour cette nouvelle édition de la foire.Le pavillon shopping réunira tous types de commerces : téléphonie, habillement et créateurs, nouvelles technologies, loisirs, accessoires de mode, bijoux... Côté habitat, les visiteurs trouveront un large choix en décoration, finition, gros oeuvre, cuisine, piscines/jacuzzis, menuiserie, solaire, innovations . Mais aussi des promotions immobilières.Il y aura également un espace "food court" ouvert toute la journée.Plusieurs jeux et manèges seront organisés ainsi qu'une chasse au trésor : il faudra trouver des indices dissimulés dans la foire, pour faire partie de la liste des grands gagnants et tenter d’être tirés au sort pour gagner différents lots.