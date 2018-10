La Diren porte plainte contre des nageurs irrespectueux des baleines

Rédaction Web

Après la sensibilisation, la répression. Du côté des protecteurs des mammifères marins, la coupe est pleine, et les observateurs irrespectueux des baleines en feront les frais. La direction de l’Environnement a porté plainte ce mardi contre des nageurs irresponsables qui ont cerné une baleine et son petit, il y a une dizaine de jours dans la baie de Matavai, à Mahina. La scène avait été filmée par l’association Mata Tohora , puis publiée sur leur page Facebook. On y voit une maman baleine faire respecter les distances aux nageurs avec sa caudale en balayant la zone d’approche en direction des nageurs intrusifs, relayée par le baleineau agacé, qui donnera aussi des coups de caudale.Le parquet doit récupérer de meilleures images de la scène auprès de la mairie de Arue afin d’identifier les nageurs. Ces derniers encourent jusqu’à 17,8 millions de Fcfp d’amende, 2 ans de prison et la saisie du matériel de baignade.