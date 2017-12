La Corée du Nord vise à devenir "la puissance nucléaire la plus forte", Washington se dit prêt à discuter

D’un côté de l’océan Pacifique, Kim-Jong-Un le dirigeant nord-coréen a annoncé à l’agence officielle de presse du pays être déterminé à faire de son pays " la puissance nucléaire la plus forte ".De l’autre, le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a déclaré que les Etats-Unis étaient prêts à s’asseoir à la table des négociations avec la Corée du Nord, sans condition préalable.

Rex Tillersona a expliqué à l’Agence française de presse que son pays était disposé à engager les discussions avec la Corée du Nord lorsqu’elle en aura la volonté.

" Nous sommes prêts à tenir une première réunion sans condition préalable ", avant de rappeler que les discussions ne pourraient intervenir qu’après " une période de calme. "

Quelques minutes plus tard, l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a rapporté les propos de Kim Jong-Un qui ne semblent pas aller dans ce sens.

Dans un discours devant des employés du programme balistique, M. Kim a déclaré mardi que son pays " allait de l'avant victorieusement et allait devenir la puissance nucléaire et militaire la plus forte au monde ", a rapporté KCNA.

Le 28 novembre, Pyongyang avait lancé un missile balistique intercontinental (ICBM) capable selon des experts d'atteindre le territoire continental des Etats-Unis.

Rédaction web avec AFP