La Chine ouvre son marché aux entreprises polynésiennes

Organisé par le bureau international d’importation de la Chine et le centre national des expositions et des congrès de Shanghai, cet événement est une initiative conjointe du ministère du Commerce de la République populaire de Chine et du gouvernement populaire de la municipalité de Shanghai. Il bénéficie du soutien d'organismes internationaux, dont l'Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, ainsi que de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel.Cette exposition a pour objet de faciliter l’importation des produits étrangers en Chine mais aussi de construire une plateforme internationale pour promouvoir le commerce mondial. Il s’agit donc pour la Polynésie d’une occasion de promouvoir l’exportation de ses produits sur le marché chinois et d’explorer les possibilités de collaboration locale.Selon les organisateurs, le nombre de visiteurs sera sans précédent pour ce forum commercial international.