La Californie ravagée par des feux gigantesques

Battu il y a quelques mois à peine, le record du feu le plus destructeur en termes de superficie brûlée est tombé lundi soir et appartient désormais au "Mendocino Complex", qui continuait sa course folle dans les collines boisées, escarpées et difficilement accessibles autour de Clear Lake, au nord de San Francisco.



> 117 638 hectares détruits



Selon un bilan du service des pompiers Calfire à 14H00 GMT mardi, l'incendie a détruit 117 638 hectares depuis le 27 juillet. Il est composé en réalité de deux foyers mitoyens : le "Ranch Fire", circonscrit à 20%, et le "River fire", circonscrit à 78%.

"Si le #Mendocinocomplex était une ville, ce serait la quatorzième plus grande des Etats-Unis. Plus grand que New York, Chicago, Philadelphie et Houston", a tweeté mardi Cal OES, le bureau des services d'urgence du gouverneur de Californie.

Le record était détenu depuis décembre 2017 par l'incendie "Thomas" et ses 114.078 hectares réduits en cendres.



Depuis mi-juillet, une dizaine de personnes --dont au moins quatre pompiers-- ont été tuées par les nombreux incendies qui ravagent l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis.

Les services forestiers de Californie ont décompté huit incendies majeurs mardi à 15H00 GMT, dont un nouveau dans le sud.

Légèrement plus au nord du "Mendocino Complex", les soldats du feu étaient aux prises avec le "Carr Fire" qui était mardi matin le douzième plus important de l'Etat avec près de 68 000 hectares détruits depuis le 23 juillet. Il était circonscrit à 47% mardi matin et a détruit plus de 1.600 bâtiments, dont un millier d'habitations.



Il sévit près de la ville de Redding et mobilisait mardi matin plus de 4 700 pompiers, dont plus d'une cinquantaine arrivés d'Australie et de Nouvelle-Zélande.