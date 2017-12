La CTC épingle la politique des transports du Pays

​Sam Teinaore

De 2009 à 2017, il n’y a quasiment eu aucune amélioration dans la politique relative aux transports terrestres. Selon la Chambre territoriale des comptes et en dépit de doléances récurrentes des usagers, de revendications régulières des exploitants, d’alertes répétées de la direction des Transports terrestres à sa tutelle, la situation n’a guère changé. Le Pays ne s’est toujours pas donné les moyens d’une véritable politique dans ce domaine.Le rapport de la CTC émet des recommandations : la première concerne l’organisation de la direction des Transports et ses différentes missions. Ces 8 dernières années, l’accent a été presque exclusivement porté sur la sécurité routière au détriment surtout des délégations de services publics et de leur suivi.La seconde recommandation porte sur l’application du nouveau schéma directeur des transports terrestres. Un document validé en août dernier, mais qui n’est toujours pas appliqué.Ce nouveau schéma directeur propose une nouvelle version de la délégation de service public qui, pour la CTC, devra être mise en pratique en urgence.Cette nouvelle version de la délégation de service public nécessite également des ajustements dans le mode de financement des transports publics. Notamment sur la tarification des prestations.Souvent décrié par les parents d’élèves et de nombreux usagers, le transport en commun dans les communes autres que Papeete devrait être régi ou contrôlé par une nouvelle instance.La dernière recommandation des juges de la Chambre a trait au financement de la délégation de service public qui devrait être mutualisée et prévoir des engagements précis sur la qualité de service.L’application de ces différentes recommandations pourrait permettre au Pays de résoudre une grande partie des dysfonctionnements dans le secteur des transports terrestres. Joint par téléphone le ministre des Transports nous a confié que le nouveau schéma directeur des transports terrestres ne devrait être appliqué qu’au troisième trimestre 2018.