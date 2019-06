La 31e exposition du Heiva Rima’i est lancée

Rédaction web avec Kelani Chene

Ils sont 130 artisans venus des cinq archipels de la Polynésie, à être rassemblés jusqu'au 14 juillet au parc expo de Mama'o. Nathalie Teariki, la présidente du comité organisateur Tahiti i Te Rima Rau, est fière d’avoir pu rassembler autant de créateurs pour ce Heiva Rima'i. Sur place, on retrouve toutes sortes de produits artisanaux : des sculptures, des bijoux, des tifaifai et des robes 100% locales."Le Heiva Rima’i, ça veut tout dire", sourit Nathalie. "Il y a les Australes, les Tuamotu, les Marquises qui sont rassemblés pour exposer à Mamao, donc vous pouvez trouver de tout", assure-t-elle.Cette année, un thème spécifique est prévu autour de la couronne de maire parfumée : "Hei maire noanoa". Tout au long du salon, des concours de création autour de ce thème seront mis en place. Une belle occasion de découvrir le savoir-faire de chacun. Une remise des prix est prévue pour le 12 juillet.Pour chacun des artisans, exposer ses créations est aussi un moyen de se faire connaître. Huguette Teuira fait partie des exposantes. Sur son stand, elle propose une vaste de gamme de prêt-à-porter à prix raisonnables. "C’est mon métier de faire de la couture, c’est une façon de me faire de l’argent pour ma famille, de montrer ce que je sais faire (…) c’est facile et c’est rentable", avoue-t-elle.Néanmoins, ce salon permettra de mettre en avant l’apprentissage des pratiques artisanales. Des ateliers seront mis en place, et les jeunes seront bien évidemment invités à en faire partie."On pousse à ce qu’on forme de plus en plus nos jeunes à l’artisanat, explique le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu. C’est aussi bien d’être son propre patron, gérer son activité soi-même, mais ça suppose d’être formé à la fois aux métiers de l’artisanat mais aussi à la gestion… donc nous avons des formations qui sont mises en place aux travers du service de l’Artisanat pour pousser nos jeunes à faire ces formations non seulement d’apprentissage des gestes traditionnels mais aussi de la gestion des stocks et des ventes."Le salon est ouvert au public du lundi au dimanche de 9 heures à 17 h 30. Durant ces 24 jours, des journées culturelles, des ateliers d’apprentissage dans les domaines de l’artisanat traditionnel ou de la culture, des dégustations, des massages ainsi que des préparations de ra'au tahiti seront prévus.