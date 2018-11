La 14e édition du Hura Tapairu sur TNTV

Dimanche 2 décembre

20h50 : TE PURA O TE RAHURA'A (MEHURA MANIHINI)

20h55 : MANUIA (MEHURA MANIHINI)

21h00 : TE RAHITI NUI (MEHURA MANIHINI)

21h05 : AHUTORU NUI (MEHURA ET 'APARIMA 'APIPITI)

21h15 : VAHEANA (MEHURA ET 'APARIMA 'APIPITI)

21h25 : HITIREVA TAPAIRU (TAPAIRU)



Lundi 3 décembre

20h50 : TAHITI IA RURU-TU NOA VAHINE (MEHURA)

20h55 : TE NATIRA'A (MEHURA)

21h00 : AHURA'I (MEHURA)

21h05 : NATIHEI (MEHURA)

21h10 : HIA'AI (MEHURA)

21h20 : MANAHAU (TAPAIRU ET 'OTE'A 'APIPITI)



Mardi 4 décembre

21h30 : TE RE-NUI-HERE (MEHURA)

21h35 : HURA-ATEA (MEHURA)

21h40 : PIIHAU (MEHURA ET 'APARIMA 'APIPITI)

21h50 : ANAPA UIRA (MEHURA)

21h55 : POTII ORI NO MOOREA (MEHURA)

22h00 : MANOHIVA MEHURA (MEHURA)

22h10 : IA ORA TE HURA (TAPAIRU, MEHURA, 'OTE'A 'APIPITI ET PAHU NUI)



Mercredi 5 décembre

22h25 : ORI MARARA (MEHURA)

22h30 : TAMARI'I NA TA'A MOTU E PAE (MEHURA)

22h35 : TEMATAHIRA (MEHURA)

22h40 : VARUA NUI (MEHURA)

22h45 : 'ORI HERE (MEHURA ET 'APARIMA 'APIPITI)

22h55 : HITIREVA (TAPAIRU, MEHURA ET PAHU NUI)



Jeudi 6 décembre

21h20 : MANUREVA NUI (MEHURA)

21h25 : TAPAIRU NO FAKARAVA (MEHURA)

21h30 : RAVATEA (MEHURA)

21h35: TAHITI IA RURU-TU NOA MEHURA (MEHURA)

21h40 : O MEHA'I NUI (MEHURA)

21h50 : TOA MATAROA (MEHURA, 'OTE'A 'APIPITI ET PAHU NUI)

22h00 : MANOHIVA (TAPAIRU ET PAHU NUI)



Vendredi 7 décembre

22h15 : HINEARII NO MOOREA (TAPAIRU)

22h45 : HURA TINI (MEHURA)

22h50 : HEIHERE (MEHURA)

22h55 : HITIREVA AITO (TAPAIRU ET PAHU NUI)



Samedi 8 décembre

La Soirée des Finales Mehura et Hura Tapairu à 19h25.