LES KOU'Z : du 19 au 23 novembre

Salut, moi c'est Kimi, je suis la demi-sœur de Savannah. Nous avons la même maman mais pas le même papa. Maman est la soeur du père de Teiki qui est le frère de la maman de Fiona qui est la sœur de la mère de Choco et papa est le frère du père de Marvin ...

Enfin bref !! NOUS c’est les KOU’Z ! Nous venons d’hériter tous les 6 de la maison de Papy et le sort a voulu que nous partagions la maison …en même temps ! Nous avons un voisin Geek et des connaissances « multicolores » qui viennent parfois animer nos journées. Je suis la seule à bosser et à nourrir toute la famille ! Enfin pour le moment ...Pendant ce temps, mes kou’z s’inventent des vies... Enfin bref ! C'est pas toujours facile d’être : "LES KOU’Z" !