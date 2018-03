L'univers flottant de Paul Jacoulet au Musée de Tahiti et des îles

À partir de ce jeudi et jusqu'au 10 décembre, le Musée de Tahiti et des îles accueille une exposition du Quai Branly : celle de Paul Jacoulet. L'artiste français s'est installé très jeune au Japon, où il a été formé à la peinture puis à l'art de l'estampe. Il a beaucoup voyagé, notamment en Micronésie.

Les visiteurs pourront découvrir des estampes, dessins et aquarelles au Musée de Tahiti et des îles. "Il y a beaucoup d'empruntes asiatiques. Il y a tout un regard sur la Micronésie. Paul Jacoulet a eu la chance d'y aller entre 1929 et 1932 à un moment où la Micronésie était encore un endroit peu visité. Il y a le regard de l'artiste, mais aussi le regard de celui qui s'attache aux détails" explique la directrice de Te fare Manaha, Miriama Bono.



Paul Jacoulet est également venu en Polynésie. "Son projet c'était de pouvoir mettre en place une série d'estampes sur la région. Et malheureusement il est mort avant. Mais je sais, puisque sa fille me l'a dit, que lorsqu'il est venu, il a fait des croquis de la Polynésie. Et notamment elle se souvient de l'avoir vu dessiner le Mont Orohena. J'espère qu'un jour on pourra voir ses dessins ici puisqu'en effet c'est très intéressant".