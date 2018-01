L'ivresse de l'amour : du 8 au 12 janvier

Episode n°86

Graciela persiste dans son désir de conquérir David, qui de son côté ne pense qu’à ses enfants. Martha remercie Gutierrez d’aider Tano, mais elle est toujours déçue qu’il n’a pas pris le temps de voir sa fille. Juan est furieux car Carito aide les immigrants en leur apportant des denrées alimentaires. Carito ne comprend pas mais Juan lui explique que les immigrants auront des problèmes si on le découvre. Luciana avertit sa mère au sujet de Gutierrez, lui demande si elle le connaît vraiment.



Episode n°87

Juan dit à Lilian qu’il a trouvé un moyen de se débarrasser de Luciana. Mais il ne garantit pas que Martha partira aussi. Lilian dit que de voir son ennemie malheureuse de ne pouvoir vivre avec sa fille lui suffit. Ce sera la plus douce des revanches. Ce sera d’autant plus facile que David n’est pas là pour les empêcher. Gutierrez fait semblant d’être en colère devant Lilian, qu’elle soit sortie avec Adolfo pour mieux se rapprocher de Martha. Mark va voir Tano en prison pour le narguer que Susan est toujours sa femme. Mais Tano lui répond qu’elle ne l’aime pas.



Episode n°88

Graciela a donné à Bobby des tickets d’entrée pour un match de football. Le garçon est très heureux mais il ajoute qu’il aurait aimé que Luciana soit avec eux pour partager ce moment. Juan annonce à Luciana que son visa touriste va bientôt arriver à expiration et qu’elle va devoir retourner au Mexique. Il lui explique que pendant ce temps, il va s’occuper des papiers administratifs pour qu’elle puisse revenir travailler. Luciana explique sa situation à Miguel. Ce dernier veut la suivre. Mais elle lui demande de rester pour s’occuper des vignes.



Episode n°89

Martha et Leon sont dévastés car Luciana doit repartir pour le Mexique. Martha va demander l’aide de son ami Brian. Ramon dit à Susan que Mark a vu Tano en prison et qu’il a raconté que ce dernier l’avait menacé. Il lui demande de tout faire pour que son mari abandonne les poursuites contre son fils. Luciana dit à Bobby qu’elle va devoir partir pour le Mexique. Ce dernier la supplie de rester.



Episode n° 90

Fernanda apprend que Tano est en prison. Elle appelle son père. Miguel demande Luciana en mariage mais la jeune femme lui demande de lui laisser un peu de temps pour y réfléchir. David reproche à Juan de n’avoir pas fait son nécessaire pour empêcher Tano d’aller en prison. Avant de prendre une décision en ce qui concerne les employés, Juan doit d’avoir le consulter. Il lui demande de tout faire pour le sortir de prison. Luciana accepte la demande Miguel.



Casting

Irina Baeva (Luciana Muñoz Estrada), Gabriel Soto (David Robles Morán), Kimberly Dos Ramos (Graciela), Cynthia Klitbo (Marta Estrada Vda. de Muñoz), Azela Robinson (Lilian ).