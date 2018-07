L'intégralité des soirées du Heiva sur TNTV

Lundi 23 juillet

🌺 21h10 Heirurutu (danse)

🌺 22h10 Reo Papara (chant)

🌺 22h40 Pupu Himene Tamarii Vairao (chant)

🌺 21h15 Pupu Tuha'a Pao (danse)



Mardi 24 juillet

🌺 21h00 Natiara (chant)

🌺 21h35 Te Ao Uri No Te-Ara-Hiti (danse)

🌺 22h35 Natihau (chant)

🌺 23h05 Tamarii Manutahi (chant)

🌺 23h35 Ori i Tahiti (danse)



Mercredi 25 juillet

🌺 21h25 Tama No Aimeho (danse)

🌺 22h15 Te Noha No Rotui (chant)

🌺 22h45 Tamarii Toahotu Nui (danse)

🌺 23h45 Tamarii Mahina (chant)



Jeudi 26 juillet

🌺 21h25 Fare Ihi No Huahine (danse)

🌺 22h25 Te Pare O Tahiti Aea (chant)

🌺 22h55 Teahinui (danse)

🌺 23h55 Tamarii Tuha'a Pae No Mahina (chant)

🌺 00h25 Hei Tahiti (danse)



Vendredi 27 juillet

🌺 22h35 Tamarii Vai Umete (chant)

🌺 23h05 Natihau (danse)

🌺 00h05 Te Pape Ora No Paofai (chant)

🌺 00h35 Heirurutu (chant)

🌺 01h05 Tahiti Ia Ruru-Tu-Noa (danse)



Samedi 28 juillet

🌺 21h00 Parata (danse)

🌺 22h00 Tama No Aimeho Nui (chant)

🌺 22h35 Tamanui Apatoa No Papara (chant)

🌺 23h10 Nonahere (danse)



Dimanche 29 juillet

🌺 20h50 Pupu Ori Tamarii Tamarii Vairao (danse)

🌺 21h50 Tamarii Rapa No Tahiti (chant)

🌺 22h20 Te Tiare No Beachcomber (danse)

🌺 23h20 O Faa'a (chant)

🌺 23h50 Heikura Nui (danse)



Lundi 30 juillet

🌺 20h50 Tahiti Hura (danse)

🌺 21h50 Tamarii Mataiea (chant)

🌺 22h25 Tamarii Papeari (chant)

🌺 23h00 Nuna'a E Hau (danse)