L'improvisation fait ses premier pas à Tahiti

Rédaction web avec Davidson Bennett

L’exercice est difficile : il fait appel aux techniques de l'art dramatique mais aussi au chant et à la danse et permet de développer la créativité, l'écoute et l'échange chez le comédien. Ils sont six au total sur la scène du Teata Comédy club du Paradise, le fief de l’association Tahiti Impro.Deux équipes de trois joueurs improvisent selon un code bien précis donné par un arbitre. Le temps, et leur thème, sont divulgués sur scène. "On avait envie de proposer cela aux Polynésiens. C'est un sport théâtre qui a sa place ici comme partout dans l'espace francophone." précise l'arbitreAu-delà des performances scéniques, le public assiste à de réelles joutes verbales. Entre expressions corporelles et onomatopées, la lutte s’apparente à une compétition sportive. "C'est un art, mais c'est aussi un sport. Improviser, c'est un entraînement. On s'entraîne une fois par semaine avec des spectacles réguliers. On apprend à laisser venir ce qui vient, à accepter de ne pas savoir ce qui va se passer . Comme les spectateurs. Ils viennent voir un spectacle sans savoir ce qu'il y a dedans."C’est une première soirée d’une série de plusieurs matchs, qui verront s’affronter pas moins de 40 joueurs au total. La finale est prévue en mai 2019.