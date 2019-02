L'immobilier en plein boom au fenua

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas et Tauhiti Tauniua Mou-Sam

Cette hausse des loyers, une jeune mère de famille la constate, alors qu’elle cherche un nouveau logement : "On a 3 enfants et on essaie d'avoir un peu plus grand, mais c'est dur... Les prix commencent à 200 000 Fcfp et ça continue de monter !" . Et acheter son propre logement lui semble tout simplement irréalisable aujourd'hui : "Les prix sont hallucinants ! Je ne pourrai pas payer 30 millions de Fcfp pour un appartement de deux chambres. C'est hors de prix. L'immobilier sur Tahiti est trop cher pour moi".Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres... Pour ce couple qui sort juste d’une agence immobilière et qui souhaite vendre sa maison, les nouvelles sont plutôt bonnes : "C'est la bonne période pour vendre. Les prix sont à la hausse. Le terrain a presque 20 ans, il n'était pas très cher à l'époque. Et puis on a construit la maison, et on ne pensait pas la vendre aussi chère".À court terme la tendance devrait perdurer selon les professionnels, qui écartent tout risque de surchauffe : "on reste sur un petit marché. L'avantage, c'est que les promoteurs et les constructeurs ont les capacités de s'ajuster au plus près puisqu'on a une relation de proximité avec tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait un effondrement des valeurs, sauf si les banques ferment les robinets de manière drastique. Mais à mon avis, ce n'est pas à l'ordre du jour" précise Vigo.